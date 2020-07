Calciomercato Napoli – Koulibaly potrebbe rinnovare: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO NAPOLI – Come riporta il Corriere dello Sport, per ora, è fallito il tentativo del Manchester City di arrivare a Kalidou Koulibaly del Napoli.

L’offerta propostagli dal club inglese, non convince in pieno il difensore, che ora, pensa addirittura di rinnovare il suo accordo con Aurelio De Laurentiis. Anche il patron degli azzurri non era soddisfatto dei 60 milioni di euro che il City ha offerto. Per questo motivo, sempre secondo il quotidiano romano, Koulibaly potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli con un ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Nei prossimi giorni di saprà di più al riguardo.

