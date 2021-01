Calciomercato Napoli – I tifosi scaricano Gattuso: rivolta sui social

CALCIOMERCATO NAPOLI – Una vittoria oggi poteva voler dire avvicinarsi molto a Milan e Inter, rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica, considerando anche che il Napoli ha ancora una partita in meno. Invece, la squadra partenopea ha perso di nuovo, contro l’Hellas Verona. Una settimana fa il 6-0 con la Fiorentina, poi due batoste: la Supercoppa Italiana con la Juventus e poi oggi. I tifosi non ci stanno ed esplodono sui social, prendendosela con Gennaro Gattuso, allenatore ed ex rossonero.

Secondo i tifosi è proprio il tecnico calabrese il principale colpevole, tanto che è stato coniato l’hashtag #GattusoOut. A Gattuso viene imputata la mancanza di gioco e di personalità della squadra, oltre alle tantissime occasioni sprecate per migliorare la classifica. Sicuramente, però, il fatto che il Napoli abbia una partita in meno incide molto sulla classifica. I nomi per un eventuale dopo Ringhio sono quelli di Luciano Spalletti e del ritorno di Rafael Benitez. Per ora, però, Gattuso non sembra rischiare realmente.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>