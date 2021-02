Calciomercato Napoli – I partenopei crollano e Gattuso torna in bilico

Il Napoli crolla e Gattuso torna in bilico

È oggettivamente difficile criticare Gennaro Gattuso per quanto sta facendo al Napoli in questi mesi. L’allenatore ex Milan è in piena corsa per un posto in Champions League (e non solo) in campionato, è uscito dalla Coppa Italia in semifinale e sta affrontando l’Europa League, seppur nel match di ieri sera con il Granada è arrivata una brutta batosta che complica non poco il discorso qualificazione (sconfitta per 2-0 in trasferta). C’è da dire, però, che il Napoli è arrivato al match pieno di problemi, con tante assenze. Insomma, Gattuso dovrebbe essere l’ultimo dei problemi, ma non per l’ambiente napoletano. Il tecnico calabrese è infatti, di nuovo, in discussione. Ormai sembra difficile pensare che a fine stagione si possa andare avanti insieme, salvo clamorosi ribaltoni.

