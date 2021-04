Calciomercato Napoli – Gattuso al capolinea, nonostante tutto

Il Napoli vola, ma il futuro di Gattuso è ormai segnato e dirà addio nel prossimo calciomercato. Ecco le ultime notizie.

Il calciomercato del Napoli potrebbe avere alcune sorprese. Tra queste non c'è la scelta sul futuro di Gennaro Gattuso. L'allenatore partenopeo è in bilico ormai da tempo e qualsiasi decisione venga presa alla fine non potrà essere considerata sorprendente. Fino a poco fa sembrava scontato il suo addio, ma ora il Napoli sta facendo benissimo e dunque il dubbio diventa lecito. In ogni caso, Aurelio De Laurentiis ha sempre dato fiducia, ufficialmente. I partenopei sono in serie positiva dal 28 febbraio: da allora 5 vittorie, tra cui quella contro il Milan, e un pareggio. Ora la Champions League è possibile.

A fare la differenza rispetto a prima, sottolinea la Gazzetta, è stato soprattutto il recupero di molti giocatori infortunati. Gattuso si era infatti trovato a fare i conti con 8-9 titolari assenti contemporaneamente. Le formazioni scese in campo sono state spesso ai limiti del possibile. Ovviamente una situazione che ha condizionato i risultati. In quel momento, si dice, De Laurentiis ha iniziato a contattare i possibili sostituti. Una margherita di nomi, ma nessuno se l'è sentita di subentrare. Così il Napoli ha dovuto necessariamente confermare Gattuso, che finché ha potuto parlare ha attaccato senza mezzi termini dirigenza e squadra.

Rino non si è mai lasciato andare a scuse sulle assenze o altro, nonostante potesse tranquillamente aggrapparcisi. Sapeva che il gruppo era valido e che una volta recuperati tutti avrebbe ricominciato a vincere. Così è stato: la squadra ha pian piano recuperato tutti e sono arrivate una serie di vittorie. Eppure nulla pare cambiato per il Presidente: a fine stagione sarà divorzio tra Gattuso e il Napoli.

Una decisione che, però, non sarà unilaterale. Anche Rino reputa concluso il proprio ciclo al Napoli. Al tecnico calabrese non è piaciuto come è stato trattato in un momento difficile per la squadra e per se stesso, seppur consapevole di non essere stato impeccabile. Alcune scelte hanno fatto discutere e probabilmente non erano le migliori. La posizione di Piotr Zielinski è stato probabilmente l'argomenti principale. Il polacco classe 1994 è stato spesso schierato fuori ruolo.

Così sia il Napoli che Gattuso lavorano al proprio futuro. Ai partenopei sono arrivati diversi rifiuti, così De Laurentiis sta pensando di puntare su Ivan Juric, attualmente all'Hellas Verona, o su Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia. Due degli allenatori più sorprendenti in questa stagione. Per Rino Gattuso, invece, c'è il forte interesse della Fiorentina, ma al momento valuta anche alcune proposte dall'estero.