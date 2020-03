Calciomercato Napoli – Ag.Immobile: “Piace a Giuntoli, ma anche il Milan…”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Tutti pazzi per Ciro Immobile. Il suo agente Alessandro Moggi, ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, ha parlato di un interesse del Napoli e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “Che Giuntoli sia un assoluto estimatore di Immobile non c’è dubbio, tant’è che voleva portarlo al Napoli quando Ciro era in uscita dal Siviglia. Mi sembra difficile pensare ad un direttore sportivo che non stima un calciatore come Ciro, che è stato incredibile negli ultimi cinque anni”.

“Che ci siano degli interessamenti, come in passato è accaduto con squadre tipo Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale. Vedremo più avanti. Lui ha un contratto sino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. Ma oggi è prematuro parlarne”.

