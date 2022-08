Calciomercato Monza, tris di colpi per la scatenata neopromossa

Il Monza, dopo una sessione di calciomercato stellare, chiude un altro tris di colpi: fatta per Petagna, Rovella e Pablo Marì. E non è finita. Intanto, accordo raggiunto col Napoli per l'attaccante Andrea Petagna. Prestito con obbligo di riscatto per l'ex SPAL. Pablo Marì dell'Arsenal, nella seconda metà della scorsa stagione in forza all'Udinese, è invece già ufficiale. Il Monza se lo assicura in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 5 milioni. Infine si avvicina il prestito secco di Nicolò Rovella dalla Juventus. Il centrocampista ha giocato al Genoa nella scorsa stagione.