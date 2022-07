Calciomercato Milan – Ziyech, opportunità ‘low cost’ con pro e contro

Hakim Ziyech resta nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo. Il suo arrivo avrebbe tanti pro, ma anche qualche contro. Il punto

Hakim Ziyech resta nel mirino del Milan per questa sessione estiva di calciomercato. Anche se, al momento, almeno per questa settimana, la trattativa prioritaria è quella per Charles De Ketelaere del Bruges. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, si valuta un tentativo per Ziyech

L'arrivo di Ziyech al Milan avrebbe, dalla sua, tanti pro: il talento, l’esperienza di alto livello in Champions League, un cartellino che ormai si acquista per 10 milioni di euro perché il nuovo Chelsea sperimentale di Todd Boehly non ha la stessa 'durezza' nelle trattative che ha il Bruges per CDK.

C'è, però, anche qualche contro all'operazione. Ziyech dovrebbe ridursi lo stipendio e il Milan decidere che lui può essere l’uomo giusto, con conseguenze da valutare. Un carattere non semplice, uno stipendio alto (6 milioni di euro, diciamo riducibili a 4,5?) che altererebbe gli equilibri di spogliatoio. E dovrebbe dare fiducia, da 'numero 10', ad uno tra Yacine Adli, Brahim Díaz e Rade Krunić.

