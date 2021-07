Calciomercato Milan – Zaccagni, i rossoneri si defilano | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan non è più fortemente interessato a Zaccagni: su di lui ci sono Atalanta e Fiorentina

Mattia Zaccagni è uno dei tanti nomi accostati al Milan per rinforzare la trequarti rossonera. Il calciatore è in uscita dal Verona e fino a qualche settimana fa sembrava essere l'indiziato principale per sostituire Hakan Calhanoglu, trasferitosi all'Inter. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, gli scenari sono cambiati. Il Diavolo, infatti, sembrerebbe essere defilato, mentre su Zaccagni ci sono gli occhi di Atalanta e Fiorentina. Il club di via Aldo Rossi, in ogni caso, sta già studiando diverse situazioni per ricoprire quel tassello di campo occupato parzialmente dal ritorno di Brahim Diaz. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.