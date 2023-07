Calciomercato Milan – Il Villarreal annuncia Gabbia: visite mediche ok

Matteo Gabbia ha lasciato il Milan per il Villarreal in questo calciomercato estivo. Il 'Sottomarino Giallo' ha annunciato il difensore

Matteo Gabbia ha lasciato il Milan per trasferirsi, in questa sessione di calciomercato , al Villarreal . Dopo l'annuncio ufficiale dei rossoneri , è arrivato anche quello del club iberico.

Gabbia, definito nella nota ufficiale del 'Sottomarino Giallo' come una 'promessa del calcio', giocherà nella formazione di Quique Setién con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024. Oggi il giocatore parte con i suoi nuovi compagni per il ritiro in Olanda prima e in Portogallo poi. Presentazione ufficiale nei prossimi giorni.