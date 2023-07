Calciomercato Milan – Il Diavolo vuole chiudere a breve per Chukwueze

Il Milan avrebbe intenzione di chiudere a breve l'operazione con il Villarreal per portare in Italia Samuel Chukwueze

Tra i nomi più caldi che negli ultimi giorni si stanno facendo in merito al mercato del Milan c'è senza ombra di dubbio quello di Samuel Chukwueze, esterno d'attacco in forza al Villarreal. L'interesse del Diavolo sarebbe davvero concreto e vorrebbe chiudere a breve per portarlo in Italia.