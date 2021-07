Calciomercato Milan – Via uno tra Leao e Hauge per finanziare acquisti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao o Jens Petter Hauge in odore di cessione. Così il Diavolo potrà tornare a comprare

Daniele Triolo

Uno tra Rafael Leao e Jens Petter Hauge può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Soltanto così, con l'introito generato dalla cessione di uno dei due attaccanti, il Milan potrà accogliere, in entrata, un nuovo acquisto nel reparto (si parla di Randal Kolo Muani) ed avere possibilità di manovra per gli altri rinforzi.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Per il club di Via Aldo Rossi, infatti, è il momento di fare cassa dopo aver investito tanti soldi sul mercato in entrata tra riscatti, rinnovi e nuovi arrivati. Nella fattispecie, visto che il Milan vuole fare ancora movimenti importanti in attacco, tra trequartista, esterno destro e giovane centravanti, qualcuno dovrà pur salutare la compagnia.

Leao e Hauge, per la 'rosea', sono i maggiori indiziati a salutare i rossoneri. Il portoghese, ufficialmente, non sarebbe sul mercato. Ma ha estimatori in Premier League e, pertanto, in presenza di una bella offerta per il suo cartellino, il Milan farebbe delle valutazioni sulla sua partenza. Il norvegese, al contrario, ha già ricevuto un paio di proposte da Eintracht Francoforte e Wolfsburg, squadre di Bundesliga.

Il Milan, però, finora l'ha respinte perché inferiori ai 15 milioni di euro richiesti per la cessione dell'ex Bodø/Glimt. Ogni discorso su Hauge, però, resta aperto. Il Wolfsburg, per esempio, può giocarsi la carta della partecipazione alla prossima Champions League per 'sedurre' il Diavolo di Bodø. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>