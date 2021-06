Calciomercato Milan – Via Calhanoglu: ora tutto su de Paul

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul prenderà il posto del turco sulla trequarti rossonera? Facciamo il punto

Il Milan, nel calciomercato estivo, andrà incontro ad un cambiamento sulla trequarti. Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell'Udinese, potrebbe prendere il posto del turco Hakan Calhanoglu. Il quale, secondo 'Tuttosport' in edicola questa mattina, è destinato a lasciare i rossoneri a parametro zero come Gigio Donnarumma.