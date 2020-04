Calciomercato Milan – Upamecano, il Bayern Monaco paga la clausola?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild’, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di pagare per intero la clausola al Lipsia pur di assicurarsi le prestazioni di Dayot Upamecano. Il difensore classe 1998 ha il contratto in scadenza nel 2021 e sembra difficile pensare ad un rinnovo con il club di proprietà della Red Bull. Il Milan, in virtù del probabile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina rossonera, sta tenendo d’occhio il centrale anche se il prezzo del cartellino non è dei più agevoli. La clausola rescissoria citata prima è di 60 milioni di euro, una cifra che difficilmente verrà presa in considerazione da Ivan Gazidis. Intanto il presidente del Brescia esce alo scoperto per Giacomo Bonaventura, continua a leggere >>>

