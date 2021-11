In primo piano c'è sempre il calciomercato del Milan. Il club pensa al presente, con l'obiettivo scudetto, ma non dimentichiamo uno degli obiettivi principali di Elliott, ovvero quello di far crescere il valore patrimoniale della società. E' importante dunque puntare non solo su giocatori esperti, ma anche su giovani di qualità che possono aumentare il proprio valore. A tal proposito, c'è nel mirino un attaccante giovanissimo. Scopriamo di chi si tratta.