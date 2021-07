Calciomercato Milan – Trequartista: è sfida a due tra Sabitzer e Vlasic

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è alla ricerca di un trequartista. I nomi sono di Sabitzer e di Vlasic

Il Milan è davvero scatenato sul calciomercato. Dopo Olivier Giroud è arrivato nella giornata di oggi Brahim Diaz. Per il francese il club rossonero ha pagato al Chelsea un indennizzo da un milione più un altro di bonus, lo spagnolo ne costerà tre di prestito oneroso in due anni, con un diritto riscatto fissato a 22 . Vicina anche la chiusura d i Ballo-Toure , anche se sono da perfezionare ancora gli ultimi dettagli con il Monaco. La cifra dell'acquisto dovrebbe essere di 4,2 milioni più un eventuale bonus da cinquecentomila euro. Nel complesso il Milan ha già spesso 60 milioni di euro.

Non è finita qui però. Un altro obiettivo primario è quello di acquistare un trequartista. E' sfida a due tra Sabitzer del Lipsia e Vlasic del CSKA. Al momento il favorito sembra essere il secondo, anche se ad oggi il club russo non accetta la formula del prestito con diritto di riscatto. C'è ancora tempo per la fumata bianca, ma la trattativa non è facile. Ufficiale l'acquisto da parte del Milan di Giroud. Il comunicato.