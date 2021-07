Calciomercato Milan – Trequarti, resta forte la candidatura di Sabitzer

Le ultime news sul calciomercato del Milan: l'austriaco Marcel Sabitzer, che andrà in scadenza nel 2022 con il Lipsia, piace molto al Diavolo

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un nuovo trequartista, non ha dimenticato Marcel Sabitzer. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la candidatura dell'austriaco resta molto forte, nonostante il Milan stia valutando anche altri profili.

Quali quello, ad esempio, di Nikola Vlasic (CSKA Mosca) e Hakim Ziyech (Chelsea). Il vantaggio, per quanto concerne Sabitzer, è che può essere acquistato a condizioni economiche favorevoli. Il suo contratto con il suo attuale club, il RB Lipsia, scadrà, infatti, il 30 giugno 2022. Con un'offerta di 18-20 milioni di euro, Sabitzer potrebbe dunque arrivare in Italia per vestire la maglia rossonera.

C'è concorrenza, ad ogni modo, sul calciatore. In particolare, lo cerca il Borussia Dortmund in Bundesliga. Non è escluso che, a parità di offerte, Sabitzer decida di restare nel campionato tedesco. Il Diavolo, comunque, tiene molto in caldo la pista: è un profilo, infatti, che piace molto a 'Casa Milan', tanto ai dirigenti quanto allo staff tecnico. Ufficiale l'acquisto di Ballo-Tourè: il comunicato del Milan.