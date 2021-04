Calciomercato Milan – Tre le alternative a Vlahovic | News

Dusan Vlahovic, è l'obiettivo numero uno del Milan per l'attacco. Tre le alternative: Andrea Belotti, Donyell Malen e Gianluca Scamacca

Il Corriere dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan. L'obiettivo per l'attacco è Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina. Arrivare all'attaccante viola non sarà facile, visto la valutazione di 40 milioni di euro da parte di Rocco Commisso. In più su Vlahovic c'è l'interesse da parte della Juventus. Per questo motivo il Milan pensa a delle alternative.