Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Dani Ceballos: il prezzo

La volontà di Dani Ceballos, in scadenza a giugno 2023, è quella di iniziare il precampionato con le Merengues e di dialogare con Carlo Ancelotti, prima di prendere una decisione. Per quanto riguarda le cifre, invece, il Real Madrid potrebbe chiedere tra i 15 e i 20 milioni di euro per Ceballos, che nell'ultima stagione ha disputato 18 gare tra Liga, Champions League e Copa del Rey. Su di lui si è mosso anche il Betis Siviglia e Ceballos potrebbe preferire rimanere in Spagna, dopo le stagioni passate in prestito all'Arsenal tra il 2019 ed il 2021. Il club biancoverde, infatti, lo ha fatto crescere ed esordire tra i professionisti. Mercato Milan e Top news: svolta per Maldini, novità clamorose su Renato Sanches >>>