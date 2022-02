Calciomercato Milan – Torna in auge il nome di Divock Origi

Il Milan, per la finestra di calciomercato estiva, starebbe pensando ad un colpo in attacco, in particolare a Divock Origi del Liverpool

Matteo Mosconi

In casa Milan iniziano a circolare i primi nomi per la prossima sessione estiva di calciomercato, ed oltre ai reparti di difesa e centrocampo, il Diavolo dovrà puntellare anche l'attacco, visti i dubbi legati alla riconferma di Zlatan Ibrahimovic, e alla presenza del solo Olivier Giroud come alternativa.

Secondo quanto riportato da Sky, oltre al nome di Andrea Belotti, che potrebbe arrivare dal Torino a parametro zero, il Milan starebbe sondando la pista che porta a Divock Origi, attaccante classe 1995 in forza al Liverpool che andrà in scadenza il prossimo giugno. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare, vista la presenza di Firmino e Diogo Jota che ne riducono altamente l'utilizzo.

Ci sono però alcune perplessità legate all'arrivo dell'attaccante belga. Una su tutte l'alto ingaggio percepito alla corte di Jürgen Klopp. Inoltre la minacciosa concorrenza di formazioni importanti come Atalanta e Napoli rischia di complicare l'affare. Il giocatore però piace e non poco a Stefano Pioli e alla dirigenza rossonera, che potrebbe quindi decidere di fare uno sforzo per accontentare l'allenatore emiliano.

Il 26enne attaccante del Liverpool ha per altro lasciato un segno indelebile sulla stagione europea del Milan, siglando il gol del definitivo 1-2 a San Siro, gol che ha certificato l'eliminazione dalla ChampionsLeague dei rossoneri. Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI