Calciomercato Milan, top news: Pellegri e Bakayoko vicini, poi Vlasic

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 21 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Si avvicina moltissimo Pietro Pellegri, per il quale si chiuderà nelle prossime ore. Per la trequarti resta viva l'idea Nikola Vlasic. Molto vicino anche il ritorno di Tiemouè Bakayoko. Come idea last minute potrebbe esserci Josip Ilicic, mentre è stato proposto Lorenzo Insigne. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.