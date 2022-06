Calciomercato Milan – Thiaw o Esteve le alternative a Botman | News

Il Milan potrebbe non acquistare Sven Botman: in caso di mancato arrivo dell'olandese, le alternative sarebbero Malick Thiaw o Maxime Esteve

Sven Botman aspetta ancora il Milan . Secondo l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', tale attesa da parte del difensore olandese consentirebbe a Maldini e a Massara di tenere ancora viva la trattativa con il Lille . Il club francese non vuole privarsi del suo prezioso centrale per una cifra inferiore ai 30-35 milioni di euro. Anzi l'intenzione sarebbe proprio quella di generare un'asta internazionale, ma non si può dire che sia la stessa del Milan. Ecco, dunque, che i rossoneri starebbero iniziando a guardarsi intorno nel caso in cui l'affare Botman sfumi definitivamente.

Secondo il quotidiano romano, sono riemersi i nomi di Malick Thiaw e Maxime Esteve. Riguardo il primo, si tratta di un difensore in forza allo Schalke 04. Già a gennaio c'erano stati dei contatti come rivelato nei mesi scorsi proprio dal calciatore stesso, anche se poi alla fine il Milan decise fortemente di puntare su Kalulu. Proprio un'operazione 'alla Kalulu' potrebbe essere replicata, con i rossoneri che potrebbero fiondarsi sul classe 2002 del Montpellier Maxime Esteve. In ogni caso, gli scout milanisti sono a lavoro per visionare nuovi talenti in Belgio, Olanda e Sudamerica per trovare dei profili adatti alla squadra di Stefano Pioli. Milan, l'alternativa a Renato Sanches arriva dal Manchester City?