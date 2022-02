Calciomercato Milan – La valutazione di Thiaw è destinata a salire | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania, la valutazione di Thiaw sarebbe destinata a salire: il difensore piace al Milan

E' stato uno dei tanti nomi accostati a gennaio al Milan per rinforzare la difesa, ma alla fine Malick Thiaw è rimasto allo Schalke 04. Il giovane difensore non è stato acquistato dai rossoneri a causa dell'elevata richiesta economica del club tedesco, ovvero 10 milioni di euro. Dalla Germania, però, non arrivano grandi notizie riguardo la sua valutazione. Il Diavolo in estate potrebbe nuovamente provare ad acquistare il classe 2001, complice il probabile addio di Alessio Romagnoli al termine della stagione. Secondo il tabloid tedesco 'Bild', lo Schalke 04 potrebbe chiedere un prezzo ancora più elevato per cedere Malick Thiaw. In ogni caso, l'obiettivo primario del Milan per rinforzare la propria difesa rimane Sven Botman.