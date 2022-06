Calciomercato Milan – The Telegraph: “Il Newcastle insiste per Botman”

The Telegraph, noto quotidiano britannico, parla della trattativa tra Newcastle e Lille per Sven Botman. Il difensore piace anche al Milan

Sven Botman, difensore del Lille, rimane nel mirino del Newcastle. Il 'The Telegraph', noto quotidiano britannico, dà aggiornamenti sulla trattativa tra gli inglesi e il club francese. I 'Magpies' offrirebbero 34-35 milioni di euro per il cartellino, ma vorrebbero pagare in più rate in modo da ammortizzarne la spesa. Offerta superiore a quella del Milan, che non intende sborsare grosse cifre per il difensore centrale.