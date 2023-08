Ex Milan – Tatarusanu vicino all’Abha Club: a breve firma e visite mediche

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport', l'ex Fiorentina si trasferirà invece in Arabia Saudita. Pronto un contratto biennale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2025, con l' Abha Club . Tatarusanu, che svolgerà oggi le visite mediche con la sua nuova società, percepirà 1,8 milioni di euro netti a stagione.

Tatarusanu, niente riconferma col Milan: le sue esperienze in Serie A

Tatarusanu ha militato per tanto tempo in Serie A. Il 9 giugno 2014 la Fiorentina acquista il calciatore, che firma un contratto quinquennale. Parte nelle gerarchie dietro Neto, ma dopo l'addio del brasiliano riesce a ritagliarsi il giusto spazio. L'11 settembre 2020 si trasferisce al Milan per 500mila euro. Negli anni a venire viene confermato come sostituto di Maignan, ma non riuscirà a sostituire adeguatamente il portiere francese.