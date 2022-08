Calciomercato Milan – Tanganga cedibile solo in prestito con obbligo

Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, può andare via dal Tottenham. Ma gli 'Spurs' tengono il punto sulla formula

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in merito le manovre del Milan per questa sessione estiva di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulla difesa. Il Diavolo, infatti, necessita di acquisire un difensore centrale e, per ora, la corsa sembra essersi ridotta a due soli nomi.

Calciomercato Milan, in calo le quotazioni di Tanganga

Abdou Diallo del PSG è in vantaggio su Japhet Tanganga del Tottenham. Per quanto riguarda quest'ultimo, centrale inglese classe 1999, la difficoltà maggiore nell'operazione con gli 'Spurs' riguarda la possibile formula. Il club londinese, infatti, ha intenzione di cedere Tanganga in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di almeno 20 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe e vorrebbe acquistare Tanganga soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto. E, comunque, a cifre complessive più basse. Sia Diallo sia Tanganga sono soluzioni gradite a mister Stefano Pioli per la retroguardia. Favorito, però, il mancino del PSG perché può anche giocare da terzino sinistro. Inoltre, è tesserabile come comunitario. Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>