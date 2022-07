Calciomercato Milan – Nuovo summit per De Ketelaere: intesa vicina

Il Milan fa sul serio per Charles De Ketelaere. Il trequartista del Bruges è diventato il principale obiettivo del mercato rossonero. Il classe 2001 ha stregato Maldini, Massara e non solo. C'è il benestare di tecnico e proprietà per un'operazione imbastita da qualche giorno e che potrebbe definirsi a breve. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, oggi i dirigenti del club rossonero hanno avuto un nuovo summit con gli agenti del giocatore. L'intesa economica con il talento belga si avvicina sempre di più. Agli agenti è stata confermata la volontà di trovare in tempi brevi l'accordo anche con il Brugge per fare di De Ketelaere un punto fermo del Milan del futuro.