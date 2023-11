Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “L’Inter si inserisce per Kadioglu”

Come riporta Sporx, media sportivo turco, l'Inter si è inserita con decisione sul giocatore di proprietà del Fenerbahce e sta preparando una prima offerta alla società turca. Il club nerazzurro aprirebbe così un derby di mercato e pensa di far recapitare un'offerta pari a 17 milioni di euro. Il club di Istanbul non vorrebbe scendere sotto ai 25 milioni di euro, ma la cifra potrebbe far vacillare la dirigenza.