Calciomercato Milan – Quasi fatta per Sportiello: ci sono un paio di novità

Marco Sportiello, classe 1992, lascerà l'Atalanta per il Milan a parametro zero nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Ormai, infatti, non sembrano esserci più dubbi sul suo arrivo in rossonero, una volta svincolatosi dalla 'Dea', per prendere il posto, nella prossima stagione, del rumeno Ciprian Tătărușanu alle spalle di Mike Maignan.