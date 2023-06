Calciomercato Milan – Sondato Baumgartner per il post Brahim Diaz

Il Milan in questa sessione di calciomercato dovrà pensare anche a sostituire Brahim Diaz, partito e tornato al Real Madrid. Come riportato da Tuttomercatoweb, nei giorni scorsi il Milan avrebbe seguito con attenzione la situazione di Christoph Baumgartner, tuttofare dell'Hoffenheim, uno dei migliori nella stagione disgraziata in Bundesliga, terminata con una salvezza con soli tre punti in più rispetto al terzultimo posto (che vale lo spareggio interdivisionale contro la terza della Zweite). Baumgartner ha collezionato sette gol e sette assist. Il valore del calciatore sarebbe sui 25 milioni di euro con il Lipsia che sarebbe nettamente in vantaggio per il calciatore. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospetto