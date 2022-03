Calciomercato Milan – Quanta concorrenza per Singo del Torino | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce dell'esterno del Torino Wilfried Singo

Wilfried Singo è sicuramente uno dei maggiori talenti sfornati dal settore giovanile del Torino . Il classe 2000 ricopre il ruolo di terzino ed esterno destro. Perfettamente adatto al 3-5-2 di Ivan Juric, da due stagioni a questa parte l'ivoriano ha avuto modo di offrire ottime prestazioni attirando, in questo modo, l'attenzione di diversi club italiani e non solo. Quest'anno ha già preso parte a 25 partite di Serie A in cui ha segnato 3 gol e fornito quattro assist. Titolare inamovibile dei granata, Singo potrebbe lasciare il Torino.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', l'esterno ivoriano ha diversi estimatori in Premier League e in Italia. Il Tottenham di Antonio Conte e l'Arsenal sarebbero interessati al calciatore, ma secondo il quotidiano sportivo la corte arriva soprattutto da Milan, Inter e Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel 2023: chissà se uno di questi club busserà alla porta di Urbano Cairo in estate.