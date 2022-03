Calciomercato Milan – Post Kessié, si torna sulle tracce di Fofana

Seko Fofana, ex Udinese ed oggi al Lens, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Almeno secondo quanto viene riferito dai media francesi

Uno dei reparti del Milan che per forza di cose dovrà essere rinforzato durante il prossimo calciomercato è quello di centrocampo, che perderà Franck Kessié , destinato a passare al Barcellona a parametro zero.

L'attuale capitano del Lens, autore fino ad ora di un campionato superlativo con 7 gol in 29 presenze in Ligue 1, rappresenta un nome interessante per la società di via Aldo Rossi.