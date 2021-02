Calciomercato Milan – Si pensa ai rinnovi di Kessie e Bennacer | News

Milan, rinnovi per Kessie e Bennacer. Le ultime di calciomercato

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul centrocampo del Milan mettendo in evidenza la coppia d’oro composta da Kessie e Bennacer. Contro il Crotone i due giocheranno nuovamente insieme dal primo minuto, visto che l’algerino è entrato a gara in corso contro il Bologna.

Il Milan, al di là del campo, vuole blindare i due pilastri di Pioli. Kessie è in scadenza nel 2022 e sarà tra i primi a essere chiamato dopo che verranno firmati i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Con il nuovo accordo l'ivoriano prenderà sicuramente più di 3 milioni di euro (ora percepisce 2.2). Discorso simile per Bennacer, che però a differenza dell'ex Atalanta ha un contratto in scadenza nel 2024. Ha un ingaggio di 1,7 milioni.