Calciomercato Milan – Si complica la pista Noa Lang: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Noa Lang, classe 1999, esterno offensivo olandese del Bruges, piace molto al club rossonero

Il Milan , per il prossimo calciomercato estivo, è interessato a Noa Lang , classe 1999 , esterno offensivo olandese di proprietà dei belgi del Bruges . La dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha avuto più di un contatto con il suo entourage nelle scorse settimane, con l'intenzione di portarlo in rossonero a luglio.

Secondo quanto riferito, però, da 'calciomercato.com', la pista Noa Lang, per il Milan, si sta complicando. Sul funambolico calciatore cresciuto nell' Ajax , infatti, ci sono diversi top club della Premier League inglese, pronti ad offrire qualsiasi cifra per acquistarlo.

Finora, in stagione, Noa Lang ha segnato 4 gol e fornito 6 assist in 21 gare totali con i nerazzurri, tra campionato, coppe nazionali e Champions League. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>