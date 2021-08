Calciomercato Milan – Si cerca una soluzione per l’esubero Conti

Andrea Conti potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore del calciomercato estivo. Il terzino non rientra nei piani di Stefano Pioli

In queste ultime ore del calciomercato estivo 2021, il Milan dovrà trovare una soluzione per Andrea Conti. Il terzino destro, classe 1994, infatti è ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli. L'ex Atalanta non viene convocato già da svariate settimane, tra amichevoli e prime due gare di Serie A, e, pertanto, dovrebbe andare via entro le ore 20:00 di questa sera.