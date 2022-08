Calciomercato Milan – Sfida alla Roma per il nuovo difensore centrale

Il calciomercato estivo è ormai agli sgoccioli ed il Milan deve ancora completare il suo organico. Nonostante il tecnico Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa dell'Atalanta, abbia detto come numericamente la rosa vada bene così, è innegabile la mancanza di un difensore centrale e di un centrocampista. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono al lavoro per reperire i due nomi giusti su cui puntare. Oggi focus sulla difesa.