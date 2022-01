Calciomercato Milan – Schira: “Villarreal in pole position per Lo Celso”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Giovani Lo Celso potrebbe andare al Villarreal: su di lui c'è anche il Milan

Dopo aver acquistato Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, il Tottenham sta lavorando anche sul fronte uscite. Tra i calciatori in partenza degli 'Spurs' c'è anche Giovani Lo Celso. L'argentino piace al Milan e pare che nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra il calciatore e il club di via Aldo Rossi. Nonostante ciò, secondo Nicolò Schira non sarebbero i rossoneri in pole position per aggiudicarsi il centrocampista, ma lo sarebbe il Villarreal. 'Il sottomarino giallo' vorrebbe acquistare in prestito il classe 1996. Milan, bivio Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.