Calciomercato Milan, Scambio Paqueta-Florentino difficile: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un impatto straordinario con la maglia del Milan, le prestazioni di Lucas Paqueta sono calate vertiginosamente. Prima dello stop della Serie A causa coronavirus, il brasiliano era completamente fuori dal 4-4-2 disegnato da Stefano Pioli, rappresentando non più che una seconda scelta. Questa involuzione ha fatto pensare ad una cessione, con Fiorentina e Benfica che non hanno mai nascosto la loro ammirazione per il giocatore.

Proprio con il club lusitano si è parlato di uno scambio con Florentino Luis, centrocampista classe 1999 che piace tanto al Milan. Uno scenario che però, secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, è di difficile realizzazione. Ecco le sue parole riportate da ‘Calciomercato.com’:

Lo scambio Paqueta – Florentino tra Milan e Benfica è una pista percorribile?

“Si è complicato per valutazioni diverse, ma Paquetà potrebbe comunque lasciare il Milan“.

Intanto Kakà ha parlato della Champions vinta contro il Liverpool: ecco i suoi ricordi, continua a leggere >>>