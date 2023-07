Calciomercato Milan – Scamacca vicino alla Roma: obiettivo sfumato?

Gianluca Scamacca è stato a lungo conteso da due squadre italiane in particolare in questa sessione di calciomercato, il Milan e la Roma. I due club hanno mostrato un grande interesse per l'ex attaccante del Sassuolo, anche se il classe '99 non ha mai negato la preferenza verso i giallorossi, dato che si è dichiarato tifoso della Lupa sin da bambino.