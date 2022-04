Calciomercato Milan – L’eventuale arrivo di Scamacca non esclude Origi

Divock Origi resta un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare l'attacco in estate. Anche se dovesse arrivare il bomber italiano

Il Milan, per la prossima sessione estiva di calciomercato, vorrebbe prendere Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, per rinforzare il proprio reparto avanzato. Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'assalto al centravanti neroverde non pregiudica l'arrivo in rossonero di Divock Origi. Anche perché nel caso in cui Zlatan Ibrahimović decidesse di smettere di giocare a calcio, servirebbero due attaccanti a Stefano Pioli.