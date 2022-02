Calciomercato Milan – Sarri vuole Romagnoli: la situazione

In casa Milan tengono banco le trattative di calciomercato, anche in uscita: la Lazio, infatti, vorrebbe Alessio Romagnoli. Il punto

Oltre al calciomercato in entrata, in casa Milan si ragiona anche sulle uscite, spesso legate anche ai rinnovi contrattuali. Fra i giocatori in forte dubbio in vista del prossimo anno c'è anche Alessio Romagnoli, attuale capitano del Milan: la proposta di rinnovo dei rossoneri, però, non sembra accontentare il forte centrale, che si sta così guardando in giro.