Calciomercato Milan – Sampdoria su Castillejo: si tratta! | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Sampdoria e il Milan avrebbero avviato la trattativa per Samu Castillejo

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Manuele Baiocchini ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan prenderà un difensore? Un giovane per la difesa sì, invece di spendere per un prestito pensa più al futuro. Botman resta un sogno, nel mercato di gennaio ora è impossibile, ci riproveranno in estate". Secondo il giornalista, la Sampdoria sta trattando con il Milan per arrivare a Samu Castillejo, il quale è stato escluso per scelta tecnica in occasione di Milan-Juventus. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.