Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Sabitzer | NEWS PM

Il calciomercato del Milan inizia a muoversi con decisione: torna di moda il profilo di Marcel Sabitzer , centrocampista del Bayern Monaco. L'austriaco è in uscita dal club bavarese e i rossoneri, che lo avevano già seguito in passato, sono interessati. Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'PianetaMilan.it' , Sabitzer è uno degli obiettivi del Milan per questa sessione estiva di calciomercato.

Per il gioco di Pioli Sabitzer sarebbe ideale in mezzo al campo, ma anche a supporto della punta. Nel ruolo che fu di Kessié, il Milan è ad un passo dal chiudere l'affare Renato Sanches. Ma, come dicevamo, Sabitzer potrebbe agire anche da trequartista. Classe 1994, nato a Wels, in Austria, è dotato di grande struttura fisica e buona tecnica. La duttilità è una delle grandi caratteristiche dell'austriaco, in grado di agire (oltre che nei due ruoli già citati) anche da ala destra e mezzala offensiva. Anche se rispetto ad inizio carriera si inserisce molto meno in area, Sabitzer rimane un buon finalizzatore. Una delle sue migliori qualità è il tiro dalla distanza. Soltanto una rete con il Bayern, ma ben 40 gol e 27 assist nelle 177 presenze con il Lipsia. Il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni di euro, cifra abbordabile per le casse rossonere. Sabitzer-Milan un anno dopo si può fare.