Calciomercato Milan – Rossoneri sempre su Emerson Royal | News

Calciomercato Milan: Emerson Royal in rossonero in estate?

Molti fonti spagnole spiegano come Emerson Royal sia sempre nel mirino del Milan e del PSG. Il terzino destro brasiliano, classe 1999, è di proprietà del Barcellona ma sta giocando, per la seconda stagione consecutiva, in Andalusia in prestito nella fila del Betis.

Emerson Royal, al termine dell’annata, farà però ritorno in Catalogna. E non è detto che ci resti. Milan e PSG si erano già informati per acquistarlo durante il calciomercato estivo 2020, ma visto il contratto di cessione a titolo temporaneo in essere con il Betis, ed una penale di 9 milioni di euro da versare in caso di un’interruzione del prestito, non se n’è fatto più nulla.

La prossima estate, però, tanto i rossoneri quanto i parigini potrebbero rifarsi avanti per Emerson Royal, valutato dal Barcellona tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Il Diavolo, nella fattispecie, potrebbe riconsiderare l’idea di mettere le mani sul rapido brasiliano qualora non confermasse Diogo Dalot, attualmente in prestito secco dal Manchester United.