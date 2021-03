Calciomercato Milan – “Romagnoli alla Juve in modo da prendere Tomori”

Le novità sul calciomercato del Milan: il futuro di Romagnoli

Romagnoli, quale sarà il tuo futuro? E’ questo l’interrogativo che si pongono i tifosi del Milan. Nelle ultime giornate, infatti, il capitano è stato preso di mira dalla critica e soprattutto dai tifosi. Escluso dai titolari contro la Roma, il capitano è tornato in campo contro l’Udinese, salvando tra l’altro un gol già fatto.

Resta comunque il problema del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Di Romagnoli ha parlato a Top Calcio 24 l’avvocato Emiliano Nitti, che si è soffermato appunto sul futuro del difensore. Ecco cosa ha detto: “Milan? Considerato l’interessamento da parte della Juventus, la cosa migliore da fare sarebbe quella di vendere Romagnoli ai bianconeri per fare cassa e poi impiegare quei soldi per esercitare il diritto di riscattare di Tomori dal Chelsea”. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con Amelia: “Quanti scherzi al Milan!”