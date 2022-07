Calciomercato Milan – Romagnoli a un passo dalla Lazio, che alza l’offerta

I biancocelesti hanno alzato l'offerta per Romagnoli, che si è svincolato dal Milan in questo calciomercato. Ora il difensore è vicinissimo.

Si avvicinano Alessio Romagnoli, che ha lasciato il Milan in questo calciomercato, e la Lazio, squadra del suo cuore. È stato un grande Capitano, ma il contratto è scaduto e l'offerta è stata ritenuta troppo bassa, considerando anche che non sarebbe stato la prima scelta. Ha dunque deciso di passare alla Lazio, squadra che ha sempre tifato. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, ha migliorato nelle ultime ore l'offerta e quindi si appresta a tesserare Romagnoli per questa stagione.