Calciomercato Milan – Romagnoli, si va verso l’addio a fine stagione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sempre più difficile il rinnovo di Alessio Romagnoli con il club rossonero

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in scadenza di contratto a giugno. Al momento non ci sono segnali per il rinnovo, anzi si va verso la strada opposta, con la Lazio spettatrice interessata.