Calciomercato Milan – Roback ad un passo dal San Gallo: la formula

Emil Roback lascerà il Milan in questo calciomercato estivo per giocare con maggior continuità. Lo aspetta il massimo campionato svizzero

Emil Roback , classe 2003 , attaccante che il Milan aveva prelevato dall' Hammarby , lascerà i rossoneri in questo calciomercato estivo. Lo svedese, notato dal Diavolo nel club di Stoccolma del quale Zlatan Ibrahimović è socio, finora ha avuto modo di giocare soltanto in Primavera e un trasferimento, in questa sua fase della carriera, gli consentirà di giocare con maggior continuità.

Evento che nella Prima Squadra rossonera di fatto non si è mai verificato. Roback, secondo quanto anticipato ieri sera da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' di 'Sky Sport', si trasferirà al San Gallo , compagine che milita nella Super League , il massimo campionato svizzero. Il Diavolo, però, manterrà in qualche modo il controllo sul cartellino del giocatore.

Secondo 'calciomercato.com', infatti, Roback andrà al San Gallo con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società elvetica e contro-riscatto, poi, in favore del club di Via Aldo Rossi. Per chiudere la trattativa, di fatto, manca soltanto il sì definitivo del giovane attaccante scandinavo. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>