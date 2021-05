Calciomercato Milan – Riscatto Tonali, nuova formula di pagamento?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà riscattato dal Brescia. Il Diavolo però vuole versare i soldi in modo diverso

In questi primi giorni di calciomercato estivo il Milan ha intenzione di riscattare Sandro Tonali dal Brescia. Il club rossonero sta già parlando con le 'Rondinelle' di Massimo Cellino, però, per rimodulare il pagamento del cartellino del calciatore, la cui prima stagione in rossonero non è stata esaltante.