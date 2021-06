Calciomercato Milan – Riscatto Tomori: operazione in dirittura d’arrivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sarà riscattato dal Chelsea. Contratto di cinque anni per il difensore inglese

Milan e Chelsea hanno raggiunto un accordo sul riscatto di Fikayo Tomori da parte dei rossoneri in questo calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi pagherà ai londinesi, come stabilito dagli accordi presi nello scorso mese di gennaio, i 28 milioni di euro necessari per riscattare il cartellino del calciatore inglese a titolo definitivo.