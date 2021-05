Calciomercato Milan – Riscatto Tomori: in settimana call con il Chelsea

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori ha convinto tutti. Si va verso il riscatto. Il Diavolo proverà a pagarlo di meno

Daniele Triolo

La priorità del Milan, in questo periodo iniziale del calciomercato estivo, è il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. In cinque mesi, infatti, il difensore centrale canadese naturalizzato inglese ha avuto il merito di convincere tutti, ma proprio tutti, sulla bontà del suo acquisto a titolo definitivo.

Se n'è convinto in primis il tecnico Stefano Pioli, che ha potuto sopperire al calo di Alessio Romagnoli con l'innesto, nel cuore della retroguardia, proprio di Tomori al fianco della colonna Simon Kjaer. Certo, anche lui ha commesso qualche errore in un paio di partite. Ma è subito diventato un punto di riferimento importante in campo per i compagni.

Per il quotidiano torinese, anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è reso conto che la richiesta del Chelsea per la cessione di Tomori al Milan nel calciomercato estivo, ovvero 28 milioni di euro (come previsto dal diritto di riscatto pattuito nello scorso gennaio), non è fuori mercato.

In settimana, dunque, è prevista una nuova call tra Milan e Chelsea per cercare di chiudere l'operazione Tomori. Il Diavolo proverà a spuntare un piccolo sconto sulla cifra finale per chiudere intorno ai 25 milioni di euro per il riscatto del cartellino. Leggi qui l'intervista integrale a mister Pioli >>>